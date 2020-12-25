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Московский клуб временно закрыли из-за нарушений на концерте Кипелова 

РИА Новости 2 часа назад
Клуб Adrenaline Stadium закрыли из-за нарушений на концерте
Фото: РИА Новости
Суд приостановил работу клуба "Adrenaline Stadium" на 30 суток из-за несоблюдения covid-требований на концерте Валерия Кипелова, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.
Ранее специалистами Роспотребнадзора по Москве были проведены проверки в клубе "Adrenaline Stadium" по факту невыполнения мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции во время концерта музыканта Валерия Кипелова в клубе "Adrenaline Stadium" 4 декабря 2020 года. По результатам административного расследования 7 декабря 2020 года клуб был опечатан.

"Данная информация направлена в Савеловский районный суд для приобщения к ранее направленным административным материалам в отношении ООО "Национальная концертная компания". 25 декабря в ходе судебного заседания Савеловский районный суд Москвы постановил: признать ООО "Национальная концертная компания" … виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 30 (тридцать) суток", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при проведении концерта в клубе не соблюдались COVID-требования: так, у большинства зрителей отсутствовали маски, социальная дистанция не соблюдалась. Администрацией клуба не были приняты меры по ограничению числа зрителей, не обеспечена их рассадка в соответствии с требованиями социального дистанцирования, не обеспечен эффективный контроль за соблюдением зрителями санитарно-противоэпидемического режима.

"Следует отметить, что данное нарушение совершено ООО "Национальная концертная компания" повторно. Ранее за аналогичные нарушения при проведении концерта 18 октября 2020 года, помещения клуба территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Москве … также были опечатаны, и по решению Савеловского районного суда деятельность клуба была приостановлена на 30 суток", — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что проведение массовых мероприятий в Москве в преддверии новогодних праздников находится на особом контроле.
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Новости Москвы , Валерий Кипелов , Роспотребнадзор
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