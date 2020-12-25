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Москва

Началось заселение дома по программе реновации на шоссе Фрезер 

Москва24 и ещё 4 4 часа назад
Началось заселение дома по программе реновации на шоссе Фрезер
Фото: Москва24
Жители нескольких домов в Нижегородском районе, включенных в программу реновации, начали заселяться в новостройку на шоссе Фрезер, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. "120 семей, живущие в домах по адресам 2-я Фрезерная улица, дом 6, Басовская улица, дом 2, и шоссе Фрезер, дом 9, получают предложения равнозначных квартир. Нижегородский район — третий по счету в ЮВАО, где реализуется программа реновации жилищного фонда", — приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, для кварталов по программе реновации в этом районе разработан и утвержден проект планировки. По словам Левкина, жилую застройку обеспечат объектами социального значения, среди которых школа, детсад с бассейном и поликлиника.
Накануне стало известно, что в Можайском районе Москвы возведут дом на 269 квартир по программе реновации. Здание построят на улице Гродненской.
В доме создадут входные группы, помещения консьержа, колясочные, помещения уборочного инвентаря, а на подземном этаже здания разместят автостоянку.
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Новости Москвы , Сергей Левкин , Правительство Москвы
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