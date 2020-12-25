На МЦД в новогоднюю ночь запустят дополнительные рейсы 

Движение поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД) в ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано по специальному графику, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В новогоднюю ночь МЦД ходят в особенном режиме! Мы продлим работу диаметров и запустим дополнительные рейсы, чтобы каждый, кто встречает Новый год не дома, мог вернуться — в Москву или Подмосковье", — сообщает Дептранс.

Отмечается, что узнать расписание всех станций можно в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь для пассажиров метро и МЦК проезд будет бесплатным. По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, весь столичный транспорт традиционно украшен к предстоящим праздникам.

В период праздников количество сотрудников службы безопасности на станциях Московского метрополитена и в досмотровых зонах увеличится на 20%. Также будут усилены меры безопасности в подземке. За смену следить за порядком и проверять обязательное наличие масок и перчаток у пассажиров будут 1,6 тысячи человек.