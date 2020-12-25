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Москва

Дистанционку для школьников в Москве собрались отменить 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 4 часа назад
В Москве планируют отменить дистанционку для школьников
Фото: РИА Новости
Минпросвещения России и департамент образования Москвы договорились, что, если эпидемиологическая ситуация позволит, 6-11 классы начнут учиться очно после зимних каникул, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Кравцов напомнил, что ученики первых — пятых классов в Москве учатся очно.

«Мы говорили с коллегами из департамента образования Москвы, из министерства, что если ситуация позволит, определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — приводит его слова РИА «Новости».

В интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» он отметил, что только 2% школ в России находится на карантине, остальные, особенно начальные школы страны, открыты, если они и закрываются, то точечно, в связи с эпидемиологической ситуацией.
Кроме того, министр сообщил, что многие российские учителя уже сделали прививку от коронавируса и чувствуют себя хорошо. Кравцов также отметил, что в тех школах, где выполняются все эпидемиологические требования, нет вспышек заболеваемости. Министр отметил, что у него после прививки не было температуры и появились «хорошие титры» антител.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе отменят дистанционный режим обучения для школьников при спаде заболеваемости коронавирусом.
Между тем в пятницу Министерство просвещения России сообщило, что приняло решение отменить в 2021 году досрочный период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Сергей Кравцов , РИА Новости
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