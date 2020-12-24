Москвичам пообещали мороз на Новый год

Москвичи встретят Новый год с легким морозцем и небольшим снегом, рассказали специалисты центра погоды «Фобос».

После прохождения через столицу атлантического циклона «Грета», который сначала принесет сильные снегопады, а затем опустит температуру до 10-15 градусов, в столице вновь потеплеет.

В предновогодние дни, 30 и 31 декабря, ожидается оттепель и небольшие осадки. Дневные температуры будут колебаться в районе 0-2 градусов тепла.

«Есть надежда, что в новогоднюю ночь природа все же вспомнит, что на календаре зима, опустит температуру в зону слабых минусов и слегка припорошит замерзающая кашу под ногами слабым снегом», — говорится в сообщении.

Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики объявили в российской столице погодную опасность «желтого уровня». В ночь на пятницу в Москве ожидаются усиление ветра, снегопады и гололедица. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о снежном коллапсе в Москве и назвал предстоящую в ближайшие двое суток погоду «совершенно нестандартной».