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Станцию МЦД откроют в Подольске до конца декабря 

ТАСС 2 часа назад
Станцию МЦД откроют в Подольске до конца декабря
Фото: РИА Новости
Станцию Московского центрального диаметра (МЦД) откроют в подмосковном Подольске до конца декабря. Об этом в четверг в эфире телеканала "360" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"МЦД — это наш проект с Москвой. Проект, который поддержал президент. В конце месяца откроем в Подольске станцию", — сказал Воробьев.

Он отметил, что в этом году в Подмосковье утвердили тариф на оплату проезда в пределах МЦД. Так, стоимость одной поездки в следующем году будет составлять 50 рублей. "Что в три раза дешевле, чем тарифы предыдущих периодов в старых электричках", — добавил Воробьев.
В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.
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Новости Москвы , Андрей Воробьев , Лобня , Московская область , Нахабино , Подольск
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