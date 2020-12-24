В Москве выпадет 10 сантиметров осадков за два дня

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о снежном коллапсе в Москве

Вильфанд назвал предстоящую в ближайшие двое суток погоду в Москве «совершенно нестандартной».

«Завтра мы ожидаем очень сложную погоду — прохождение фронтальных разделов, повышение температуры до 0 градусов. Будет снег, местами сильный. По области выпадет мокрый снег, будет гололед, снежные заносы. В целом за пятницу и часть субботы выпадет свыше 10 сантиметров осадков. Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс!» — заявил синоптик в эфире НСН.

По его словам, москвичей ждет настоящая зимняя погода с возможностью лепить снежную бабу и возить детей на санках. Не исключена вероятность метели и гололед.

В начале следующей недели в столице похолодает, ночью ожидается до минус 10-15 градусов. Но уже к 30 декабря морозы отступят.

Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики объявили в российской столице погодную опасность «желтого уровня». В ночь на пятницу в Москве ожидаются усиление ветра, снегопады и гололедица.