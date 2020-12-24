Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: столицу ждет «снежный коллапс» 

Вероника Полынина 1 час назад
В Москве выпадет 10 сантиметров осадков за два дня
Фото: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о снежном коллапсе в Москве.
Вильфанд назвал предстоящую в ближайшие двое суток погоду в Москве «совершенно нестандартной».

«Завтра мы ожидаем очень сложную погоду — прохождение фронтальных разделов, повышение температуры до 0 градусов. Будет снег, местами сильный. По области выпадет мокрый снег, будет гололед, снежные заносы. В целом за пятницу и часть субботы выпадет свыше 10 сантиметров осадков. Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс!» — заявил синоптик в эфире НСН.

По его словам, москвичей ждет настоящая зимняя погода с возможностью лепить снежную бабу и возить детей на санках. Не исключена вероятность метели и гололед.
В начале следующей недели в столице похолодает, ночью ожидается до минус 10-15 градусов. Но уже к 30 декабря морозы отступят.
Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики объявили в российской столице погодную опасность «желтого уровня». В ночь на пятницу в Москве ожидаются усиление ветра, снегопады и гололедица.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Комментарии 6
Новости Москвы , Погода
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение