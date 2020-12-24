Москвичей предупредили о метели и гололеде

В ночь на 25 декабря в Москве выпадет больше десяти сантиметров осадков. Об этом в эфире НСН заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает газета «Известия».
«Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс! И гололед, и метель не исключена. Будет настоящая зимняя погода со снегом, с возможностью лепить снежную бабу и возить детей на санках», — сказал синоптик.
По словам Вильфанда, 25 декабря температура воздуха в Москве и области повысится до нуля, ожидается мокрый снег и гололед. На следующей неделе в столичном регионе резко похолодает — ожидается до минус 17 градусов в ночное время. Повышение температуры произойдет лишь к 30 декабря, отметил синоптик.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов», — сказал Бирюков каналу «Москва 24».
Ранее Вильфанд призвал москвичей не ждать сильные морозы и обильный снегопад на Новый год. По его словам, средняя температура за последние 20 лет в это время составляет минус 7,1 градуса, а количество осадков — 1,1 миллиметра. При этом во второй половине XX века погода в среднем была на два градуса холоднее, а снега было на 40 процентов больше.