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Погода в Москве: москвичей предупредили о снежном коллапсе 

Мослента 15 минут назад
Москвичей предупредили о метели и гололеде
Фото: ТАСС
В ночь на 25 декабря в Москве выпадет больше десяти сантиметров осадков. Об этом в эфире НСН заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает газета «Известия».

«Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс! И гололед, и метель не исключена. Будет настоящая зимняя погода со снегом, с возможностью лепить снежную бабу и возить детей на санках», — сказал синоптик.

По словам Вильфанда, 25 декабря температура воздуха в Москве и области повысится до нуля, ожидается мокрый снег и гололед. На следующей неделе в столичном регионе резко похолодает — ожидается до минус 17 градусов в ночное время. Повышение температуры произойдет лишь к 30 декабря, отметил синоптик.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение перевести в режим повышенной готовности коммунальные службы, аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов», — сказал Бирюков каналу «Москва 24».

Ранее Вильфанд призвал москвичей не ждать сильные морозы и обильный снегопад на Новый год. По его словам, средняя температура за последние 20 лет в это время составляет минус 7,1 градуса, а количество осадков — 1,1 миллиметра. При этом во второй половине XX века погода в среднем была на два градуса холоднее, а снега было на 40 процентов больше.
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Новости Москвы , Погода , Петр Бирюков , Роман Вильфанд , газета "Известия"
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