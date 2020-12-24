Лидером по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» — в ней участвовали 2025 человек.

Названы победители конкурса «Доброволец Москвы — 2020». Церемония награждения впервые за шесть лет прошла в онлайн-формате.

20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов заняли призовые места, еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации «Спасибо». Лауреаты получат поддержку города в реализации своих проектов.

«Этот непростой год можно назвать годом неравнодушных. Он стал важным этапом для развития добровольческого движения в Москве. Волонтеры продолжают помогать в больницах, доставляют продукты людям с хроническими заболеваниями и пожилым. При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы. За год волонтерский актив города существенно вырос, теперь вас уже больше 100 тысяч. Только на конкурс было заявлено около 7,5 тысячи человек. Сегодня мы поздравляем победителей и призеров. И отдельно хочется поблагодарить каждого из вас, каждого волонтера Москвы», — сказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В 2020 году конкурс «Доброволец Москвы» проходил в обновленном формате: у каждой некоммерческой организации была возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации «Спасибо». Кроме того, участие впервые принимали команды с программами развития корпоративной социальной ответственности. Всего было восемь номинаций: «Добрая идея», «Я волонтер», «Организатор добрых дел», «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз», «Добрая команда. Корпоративное объединение» и «Спасибо».

Лидером по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» — в ней участвовали 2025 человек. А самой представительной по количеству поданных заявок — 470 — оказалась номинация «Я волонтер». Победила в ней врач общей практики Анастасия Брайловская, на счету которой более 2300 часов добровольческой деятельности. С 2019 года она координирует направление санитарно-профилактического просвещения всероссийского движения «Волонтеры-медики». Также Анастасия является активным волонтером в Музее Победы и участником донорских акций.

Призовое место в этой же номинации заняла Нина Фарафонова. Ее волонтерский стаж насчитывает около 30 лет. За это время она реализовала свыше 100 различных проектов и привлекла в ряды добровольцев более тысячи неравнодушных горожан. Нина Фарафонова награждена медалями «Меценаты столетия», «За активную военно-патриотическую работу», «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи», а также благодарностью Мэра Москвы за активное участие в волонтерском движении столицы.

«Первые проекты, которые я провела, были связаны с организацией безопасности детей на улице и поддержкой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 1995 года особое внимание было к патриотическим проектам. В год 50-летия Победы я организовала много патриотических акций и мероприятий. И с тех пор именно это направление занимает большую часть в моей волонтерской деятельности», — поделилась она.

В финальной части конкурса в номинациях «Организатор добрых дел» и «Добрая идея» был представлен 51 проект с самыми разными темами — от сохранения исторической памяти до развития социальных программ помощи детям, нуждающимся людям и тем, кто заботится о бездомных животных. Победителем в номинации «Добрая идея» стал Геннадий Старунов с проектом «ОБЖ не за партами», цель которого — создать общедоступную всероссийскую базу данных, основанную на опыте реальных спасателей.

«Каждый конкурсант «Добровольца Москвы» вносит свой вклад в развитие культуры добрых дел в столице. Мы познакомились со всеми конкурсными работами и провели экспертную оценку. Опыт уже существующих социальных проектов будем транслировать для всех некоммерческих организаций города, а новые инициативы конкурсантов получат реализацию в 2021 году и станут платформой для будущих событий в сфере волонтерства», — отметила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Ежегодный конкурс «Доброволец Москвы» проводится при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики совместно с городскими органами исполнительной власти, социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными организациями и высшими учебными заведениями. В рамках конкурса участники представляют свои инициативы, а также проходят образовательные мастер-классы.

Победители и призеры конкурса «Доброволец Москвы — 2020»

Номинация «Добрая идея»:

I место — Геннадий Старунов, проект «ОБЖ не за партами»;

II место — команда Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, руководитель Екатерина Гусева , проект «ЭКО_РНИМУ»;

III место — Яна Цыронок, проект «Английский для волонтеров».

Номинация «Я волонтер»:

I место — Анастасия Брайловская, волонтер-медик;

II место место — Александра Оберная, куратор обучающей программы «Включайся!»;

III место — Нина Фарафонова, волонтер с 30-летним стажем.

Номинация «Организатор добрых дел»:

I место — команда региональной общественной организации детей и молодежи «Цивилизация юных», руководитель Анастасия Бахметьева, проект «Конкурс школьных социальных сетей „Медиа-движ“»;

II место — Николай Пронев, проект «Контрольные игры — дистанционная проверка знаний у школьников»;

III место — команда молодежного совета при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, руководитель Инесса Чаплынская, проект «Молодежь ЖКХ — детям».

Номинация «Добрая команда. Школа»:

I место — команда школы № 2005, руководитель Федор Курило;

II место — команда дворца творчества детей и молодежи «Восточный», руководитель Ольга Чернобровская;

III место — команда школы № 1517, руководитель Мария Зюзюкова;

III место — команда школы № 2115 (отряд волонтеров «Лига добра»), руководитель Мария Скрипкина.

Номинация «Добрая команда. Колледж»:

I место — команда колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» («Клуб добрых сердец»), руководитель Юлия Жилина;

II место — команда колледжа Московского финансово-юридического университета (МФЮА) (волонтерский сектор МФЮА), руководитель Виктория Сладкова;

III место — команда колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («Волонтеры 26 КАДР»), руководитель Светлана Скоробогатова.

Номинация «Добрая команда. Вуз»:

II место — команда волонтерского центра управления по молодежной политике Московского авиационного института , руководитель Анастасия Надежкина;

Номинация «Добрая команда. Корпоративное объединение»:

I место — команда молодежного совета при Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, руководитель Инесса Чаплынская.