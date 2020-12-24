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Погода в Москве: Москвичам рассказали о погоде на Новый год 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 55 минут назад
Москвичам рассказали о погоде на Новый год
Фото: ТАСС
В новогоднюю ночь в Москве ожидается мягкая погода без существенных осадков, возможен небольшой снег. В последние дни года, 30 и 31 декабря, температура составит от 0 до 2 градусов, сообщил метеорологический центр «Фобос».
Предновогодние дни будут пасмурными и оттепельными, последние сильные морозы декабря ожидаются в ночь на понедельник, говорится на сайте центра.
Столицу ждет "снежный коллапс"
В пятницу в столицу придет циклон «Грета», которая принесет сильные метели и большое количество осадков, которые ослабеют в субботу при одновременном понижении температуры. В воскресенье днем температура установится на отметке -5 градусов, а ночь на 28 декабря может стать для Москвы самой холодной с начала зимы: синоптики прогнозируют понижение температуры до -11 — -13 градусов, в Московской области до -20 градусов. Уже во вторник потеплеет до -1 — -3 градусов и пройдет небольшой снег.
Тем временем власти столицы в связи с надвигающимся снегопадом и метелью призвали водителей и пешеходов быть аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим. Москвичам рекомендовано не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили, пишет РИА «Новости».
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Новости Москвы , Погода , Правительство Москвы , РИА Новости
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