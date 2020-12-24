Москвичам рассказали о погоде на Новый год

В новогоднюю ночь в Москве ожидается мягкая погода без существенных осадков, возможен небольшой снег. В последние дни года, 30 и 31 декабря, температура составит от 0 до 2 градусов, сообщил метеорологический центр «Фобос».

Предновогодние дни будут пасмурными и оттепельными, последние сильные морозы декабря ожидаются в ночь на понедельник, говорится на сайте центра.

В пятницу в столицу придет циклон «Грета», которая принесет сильные метели и большое количество осадков, которые ослабеют в субботу при одновременном понижении температуры. В воскресенье днем температура установится на отметке -5 градусов, а ночь на 28 декабря может стать для Москвы самой холодной с начала зимы: синоптики прогнозируют понижение температуры до -11 — -13 градусов, в Московской области до -20 градусов. Уже во вторник потеплеет до -1 — -3 градусов и пройдет небольшой снег.