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Москва

Более 50 тыс. москвичей уже записались на вакцинацию от коронавируса 

Агентство «Москва» и ещё 15 2 часа назад
Более 50 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID
Фото: РИА Новости
Более 50 тыс. москвичей уже записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«На сегодняшний день записались уже более 50 тыс. Идет спокойная запись. Наши 70 прививочных пунктов будут работать и в праздничные дни, так что можно спокойно записываться и в новогодние праздники прививаться», — заявил Собянин.

Он добавил, что если возникнет необходимость и количество прививочных пунктов окажется недостаточным, то в резервном фонде есть еще 70 пунктов, которые постепенно можно будет открыть.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», мэр Москвы Сергей Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса. С 28 декабря 2020 года открывается запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и другие.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Генпрокуратура РФ
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