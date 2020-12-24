В благоустроенном парке усадьбы «Люблино» открылся новый каток площадью более 860 кв. м, сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.
«Новый каток открылся в парке усадьбы «Люблино», который комплексно благоустроили в 2019 году специалисты департамента капитального ремонта города Москвы. Расположена ледовая площадка в районе д. 55 по ул. Люблинская», — говорится в сообщении. Уточняется, что на катке одновременно могут находиться до 80 человек.
«Каток оснастили специальной системой охлаждения. Покрытие здесь искусственное, а значит лед крепкий и способен выдержать температуру до плюс 5 градусов, правда при отсутствии дождя. Для его заливки было использовано 80 куб. м воды. Площадь катка составляет более 860 кв. м, одновременно здесь могут находиться до 80 человек. Вход на каток пока свободный, но коньки нужно приносить с собой», — уточнили в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что на катке необходимо соблюдать все противоэпидемиологические требования, прежде всего социальную дистанцию.