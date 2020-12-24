Новый каток открылся в парке усадьбы «Люблино» 

«Каток оснастили специальной системой охлаждения. Покрытие здесь искусственное, а значит лед крепкий и способен выдержать температуру до плюс 5 градусов, правда при отсутствии дождя. Для его заливки было использовано 80 куб. м воды. Площадь катка составляет более 860 кв. м, одновременно здесь могут находиться до 80 человек. Вход на каток пока свободный, но коньки нужно приносить с собой», — уточнили в пресс-службе.