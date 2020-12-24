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Новый каток открылся в парке усадьбы «Люблино» 

Агентство «Москва» и ещё 2 2 часа назад
Новый каток открылся в парке усадьбы «Люблино»
Фото: РИА Новости
В благоустроенном парке усадьбы «Люблино» открылся новый каток площадью более 860 кв. м, сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

«Новый каток открылся в парке усадьбы «Люблино», который комплексно благоустроили в 2019 году специалисты департамента капитального ремонта города Москвы. Расположена ледовая площадка в районе д. 55 по ул. Люблинская», — говорится в сообщении. Уточняется, что на катке одновременно могут находиться до 80 человек.

«Каток оснастили специальной системой охлаждения. Покрытие здесь искусственное, а значит лед крепкий и способен выдержать температуру до плюс 5 градусов, правда при отсутствии дождя. Для его заливки было использовано 80 куб. м воды. Площадь катка составляет более 860 кв. м, одновременно здесь могут находиться до 80 человек. Вход на каток пока свободный, но коньки нужно приносить с собой», — уточнили в пресс-службе.

В департаменте напомнили, что на катке необходимо соблюдать все противоэпидемиологические требования, прежде всего социальную дистанцию.
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