В Москве объявили «желтый уровень» погодной опасности 

Синоптики объявили в российской столице погодную опасность «желтого уровня», сообщает РИА Новости. В ближайшие часы в Москве ожидаются усиление ветра, снегопады и гололедица.
Об изменении погоды сообщили сотрудники Гидрометцентра. По их словам, с вечера четверга 24 декабря на протяжении суток в Москве будут бушевать ветер и снегопад, а дороги и тротуары покроются коркой льда.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — цитируют журналисты слова из пресс-релиза.
«Желтый уровень» опасности характеризуется возможным обрушением шатких конструкций при внезапных порывах ветра. Сотрудники экстренных служб советуют жителям региона не выходить без острой надобности на улицу и по возможности обходить стороной деревья и рекламные билборды, а также не парковать автомобили в непосредственной близости от них.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в некоторых российских регионах столбик термометра опустится до отметки минус 55 градусов. Экстремальное похолодание ждет жителей Ханты-Мансийского автономного округа (-36…-40), Ямало-Ненецкого автономного округа (-44…-50), Эвенкии (-50…-55), Красноярского края (-47…-48). По словам синоптика, на север Сибири смещается арктический антициклон, который несет с собой холодные массы воздуха.