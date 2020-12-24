В Москве объявили «желтый уровень» погодной опасности 

Синоптики объявили в российской столице погодную опасность «желтого уровня», сообщает РИА Новости. В ближайшие часы в Москве ожидаются усиление ветра, снегопады и гололедица.

Об изменении погоды сообщили сотрудники Гидрометцентра. По их словам, с вечера четверга 24 декабря на протяжении суток в Москве будут бушевать ветер и снегопад, а дороги и тротуары покроются коркой льда.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — цитируют журналисты слова из пресс-релиза.

«Желтый уровень» опасности характеризуется возможным обрушением шатких конструкций при внезапных порывах ветра. Сотрудники экстренных служб советуют жителям региона не выходить без острой надобности на улицу и по возможности обходить стороной деревья и рекламные билборды, а также не парковать автомобили в непосредственной близости от них.