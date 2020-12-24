7 станций метро построено в Москве в 2020 году

Семь станций и 17,9 км линий метро построено в Москве в 2020 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. АО «Мосинжпроект» — генеральный подрядчик и генеральный проектировщик по строительству новых линий и станций столичной подземки.

«Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней трудности в Москве не останавливалось строительство стратегически важных объектов, в том числе — метрополитена. По итогам года мы завершили строительство семи станций и почти 18 километров линий метро», — рассказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра отметил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще одну станцию — «Электрозаводскую» на Большой кольцевой линии метро (БКЛ). «Также планируем открыть переход между станциями „Петровский парк“ и „Динамо“, что сделает пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию более удобной для пассажиров», — добавил Андрей Бочкарев.

Важным событием 2020 года, по мнению главы Стройкомплекса, стало открытие второго участка Некрасовской линии метро со станциями «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная».

«Кажется, что во время пандемии, когда значительная часть горожан работает и учится дистанционно, нет большой необходимости открывать новые станции. Однако, как отмечал ранее Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, чем больше станций метро, вариантов маршрутов для различных видов транспорта доступно пассажирам, тем более эффективно распределяются пассажиропотоки и тем безопаснее становится пользование транспортом», — добавил Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил также, что в 2020 году в Москве был зафиксирован мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метрополитена тоннелепроходческих щитов.