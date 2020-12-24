Вакцина от коронавируса появилась в 70 московских прививочных пунктах 

За последние сутки число пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 8203 человека, сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы. Это антирекорд — в столице впервые выявили более восьми тысяч заболевших.

Предыдущий антирекорд в 7993 человека зарегистрировали недавно — 5 декабря. Выздоровело за последние сутки 5508 человек.

Несмотря на усилия властей, пандемия набирает обороты по всему миру, антирекорды ставят разные страны. Как и любое ОРВИ, коронавирус становится активнее зимой (к примеру, в Москве пики заболеваемости вирусами приходятся на конец января — начало февраля). Однако он гораздо опаснее и переносится тяжелее, чем классические вирусы.

Хорошая новость на фоне печальных антирекордов — готовность вакцины от коронавируса. Препарат есть уже в 70 московских прививочных пунктах, в первую очередь он доступен для врачей, учителей, социальных работников, сотрудников МФЦ, работников транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетиков, промышленников и журналистов. Людям из этих групп советуют сделать прививку как можно скорее, так как для формирования иммунитета требуется время.

Список для прививок постоянно расширяется, в то время как другие города и страны только пытаются запустить широкомасштабную и бесплатную вакцинацию.

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, 11 августа. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Президент отметил, что одной из его дочерей сделали прививку.

В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию. Вакцинация в России бесплатна и добровольна, препарат одобрен Всемирной организацией здравоохранения . Подробности о вакцине можно узнать на сайте sputnikvaccine.com.

Разработчики российской вакцины ведут совместные исследования по ее применению со шведско-британской AstraZeneca (чей препарат от коронавируса показывает эффективность в 70 процентов). Благодаря сотрудничеству российская вакцина попадет на мировой фармацевтический рынок.