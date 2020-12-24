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Москва

Сервис по поиску домашних животных заработал на mos.ru 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Сервис по поиску домашних животных заработал на mos.ru
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Первый в России городской централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев заработал на портале mos.ru. С его помощью появится единый реестр всех пропавших и найденных кошек и собак в Москве. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, свыше трех тысяч домашних животных находятся ежегодно на улицах города.

— Мы понимаем, как страшно потерять любимого питомца на улице и как трудно порой его бывает найти. Чтобы решить эту проблему, мы создали новый инструмент для поиска потерявшихся животных, который позволит создать единый реестр пропавших и найденных собак и кошек, — цитирует Анастасию Ракову официальный сайт мэра Москвы.

Новый сервис «Поиск пропавших и найденных животных» находится на портале mos.ru, в разделе «Услуги», в категории «Животные и окружающий мир». При переходе на страницу необходимо указать цель обращения, а затем нажать на кнопку «Найти».
После этого горожане могут посмотреть уже размещенные другими москвичами объявления о пропавших или найденных питомцах. Для удобства поиска можно описать животного, а именно указать вид, породу, пол, окрас и возраст питомца.
Просматривать базу могут все жители, но только авторизированным на портале пользователям доступны функции создания объявлений, просмотра контактов, а также подписка на уведомления об обновлении реестра.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Mos.ru
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