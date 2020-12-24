Москвичи выберут оформление нового тематического поезда метро

Участникам предложат четыре концепции оформления поезда.

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование , в котором жители выберут концепцию оформления нового тематического поезда метро. Он будет посвящен подвигу медицинских работников, которые в этом году боролись с распространением коронавирусной инфекции.

Новый поезд будет курсировать в 2021 году по одной из линий Московского метрополитена.

В голосовании у жителей спросят, какое оформление подойдет для поезда. Участникам предложат четыре концепции: «“Спасибо” на разных языках»; «Врачи стоят стеной»; «Врачи держатся за руки»; «Пассажиры благодарят врачей». Рассмотреть предложенные концепции и дополнительные эскизы можно в голосовании в разделе «Подробнее».

Концепция «“Спасибо” на разных языках»

Согласно этой идее, на поверхности вагонов поезда разместят слово «спасибо» на разных языках мира в знак признательности и благодарности всем медицинским работникам, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

Концепция «Врачи стоят стеной»

Она заключается в том, чтобы изобразить на вагонах поезда живой барьер из медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией и отделяют человечество от опасной болезни.

Концепция «Врачи держатся за руки»

Предлагает изобразить на вагонах поезда медицинских работников, которые объединяют весь мир в борьбе с коронавирусом и держатся за руки с людьми разного возраста.

Концепция «Пассажиры благодарят врачей»

Заключается в том, чтобы изобразить на вагонах поезда метро слова благодарности всем медработникам и выразить таким образом признательность тем, кто днем и ночью, зачастую на пределе возможностей, выполняет свой долг и спасает человеческие жизни.

Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития «Активный гражданин» был запущен в 2014 году. С момента старта к нему присоединились более 4,7 миллиона человек. Участники определяют, какие улицы, дворы и парковые зоны необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, центры госуслуг, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в 4,8 тысячи голосований, по итогам которых большая часть решений реализована городом. В июне 2020 года на сайте проекта «Активный гражданин» появилась онлайн-карта — на ней можно увидеть изменения, которые произошли в городе по результатам голосований. Всего на схему нанесено уже более 1,6 тысячи объектов.