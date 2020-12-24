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Москва

Собянин поздравил москвичей с наступающим Новым годом 

РИА Новости и ещё 7 3 часа назад
Мэр поздравил москвичей с наступающим Новым годом
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с наступающим 2021 годом, отметив, что уходящий год принес серьезные испытания, и пожелав помнить о нем только хорошее, соответствующее обращение опубликовано в личном блоге главы города.

"2020 год принес серьезные испытания, нам удалось немало сделать и для развития Москвы. Надеюсь, что в уходящем году нашлось место для приятных событий и в Вашей личной жизни. От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия в наступающем 2021 году! С Новым годом", — написал мэр.

Также мэр пожелал помнить о 2020-м хорошее, а плохое — поскорее забыть.
Помимо этого, Собянин предложил пользователям поздравить с наступающими праздниками своих родственников и друзей, отправив открытку, которую можно подписать с помощью социальных сетей.

"Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте", — добавил мэр.

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Новости Москвы , Сергей Собянин
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