На портале «Наш город» открыли две новые темы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«На портале «Наш город» стали доступны две новые темы в категории «Мой двор». Благодаря им можно сообщить о самовольной установке ограждений на парковочных местах, а также о сломанных или грязных дорожных знаках», — говорится в сообщении.

Так, если на парковочных местах общего пользования во дворе установлены ограждения или другие конструкции или предметы (например, барьеры, столбики или конусы), об этом можно написать в теме «Незаконное размещение ограждений на парковочных местах во дворе». Если житель обнаружит во дворе поврежденный или грязный дорожный знак, сообщить об этом он может в теме «Некачественное содержание дорожных знаков во дворе». При этом оставляя сообщение, необходимо прикрепить фотографию нарушения. Ответ на поступившую жалобу придет в течение восьми рабочих дней.

Кроме того, возможность обращаться на портал по 40 проблемным темам появилась в этом году у всех жителей ТиНАО. С их присоединением на карте столицы не осталось мест, где жители не смогли бы сообщить о проблемах через «Наш город». В 2021 году портал продолжит расширять классификатор тем, доступных для выбора жителям ТиНАО.

Функционал сайта также усовершенствовался — в частности, обновили форму отправки сообщений. Теперь можно сообщать о проблемах, выбрав объект и тему, связанную с ним. Появились подсказки, которые помогают пользоваться порталом, а также встроенные инструменты для редактирования фотографий.

«Наш город» работает с 2011 года. За это время с его помощью решили более 4 млн городских проблем. Электронный ресурс позволяет москвичам контролировать своевременность и качество ремонта, благоустройства и обслуживания объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений. Также горожане следят за работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках.