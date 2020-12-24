Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Две новые темы в категории «Мой двор» появились на портале «Наш город» 

Агентство «Москва» и ещё 2 4 часа назад
На портале «Наш город» открыли две новые темы
Фото: РИА Новости
На портале «Наш город» открыли две новые темы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На портале «Наш город» стали доступны две новые темы в категории «Мой двор». Благодаря им можно сообщить о самовольной установке ограждений на парковочных местах, а также о сломанных или грязных дорожных знаках», — говорится в сообщении.

Так, если на парковочных местах общего пользования во дворе установлены ограждения или другие конструкции или предметы (например, барьеры, столбики или конусы), об этом можно написать в теме «Незаконное размещение ограждений на парковочных местах во дворе». Если житель обнаружит во дворе поврежденный или грязный дорожный знак, сообщить об этом он может в теме «Некачественное содержание дорожных знаков во дворе». При этом оставляя сообщение, необходимо прикрепить фотографию нарушения. Ответ на поступившую жалобу придет в течение восьми рабочих дней.
Кроме того, возможность обращаться на портал по 40 проблемным темам появилась в этом году у всех жителей ТиНАО. С их присоединением на карте столицы не осталось мест, где жители не смогли бы сообщить о проблемах через «Наш город». В 2021 году портал продолжит расширять классификатор тем, доступных для выбора жителям ТиНАО.
Функционал сайта также усовершенствовался — в частности, обновили форму отправки сообщений. Теперь можно сообщать о проблемах, выбрав объект и тему, связанную с ним. Появились подсказки, которые помогают пользоваться порталом, а также встроенные инструменты для редактирования фотографий.
«Наш город» работает с 2011 года. За это время с его помощью решили более 4 млн городских проблем. Электронный ресурс позволяет москвичам контролировать своевременность и качество ремонта, благоустройства и обслуживания объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений. Также горожане следят за работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Агентство «Москва»: последние новости
Согласован проект строительства дома на 269 квартир по программе реновации в Можайском районе Согласован проект строительства дома на 269 квартир по программе реновации в Можайском районе Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам Собянин утвердил порядок получения лекарств по электронным рецептам Посвященный врачам тематический поезд запустят в московском метро в 2021 году Посвященный врачам тематический поезд запустят в московском метро в 2021 году
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
00:56
Столкновения протестующих с силовиками начались в Ереване
В мире
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Видео с ужесточением правил проведения митингов
01:18
Видео с ужесточением правил проведения митингов
Политика
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
01:04
Су-30 перехватил японский самолет и попал на видео
Армия
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
01:04
Появилось видео полевых сборов снайперов ВДВ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение