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В Москве пройдет онлайн-марафон «День реставрации» 

Вести Подмосковья и ещё 6 3 часа назад
В столице пройдет онлайн-марафон «День реставрации»
Фото: Евгений Самарин / mos.ru
26 декабря с 13 до 21 часа на YouTube-канале департамента культурного наследия столицы пройдет познавательный онлайн-марафон «День реставрации».
Москвичи могут стать участниками трансляций экскурсий, лекций, конкурсов и мастер-классов, посвященных культуре, истории, архитектуре, новогодним традициям Москвы и других столиц Европы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

«Зрителей ждут онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами. Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником — Олегом Павловичем Табаковым. Также москвичи и жители других городов смогут поучаствовать в онлайн-викторине и мастер-классах, послушать лекции», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичи смогут ответить на вопросы об архитектуре столицы и новогодних традициях различных эпох. Викторина пройдет в форме виртуальной экскурсии от площади Арбатские Ворота до Никитского бульвара. Предстоит давать правильные ответы на вопросы гида о зданиях и улицах. В конце трансляции будет объявлено имя победителя.
Архитектор Алексей Гинзбург выйдет в прямой эфир от Дома Наркомфина, рассказав о том, как восстанавливали коммунальный корпус, входящий в ансамбль экспериментального жилого дома. Также зрители узнают о реставрации Северного речного вокзала и кинотеатра «Художественный», завершенных в 2020 году.
На новогодних мастер-классах онлайн-марафона участникам предложат сделать фигурку рождественского ангела и создать яркие аппликации, напоминающие орнаменты и узоры интерьеров Исторического музея.
Завершится «День реставрации» трансляцией рождественского концерта из католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
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Новости Москвы , Владимир Машков , Наталья Сергунина , Алексей Гинзбург , Олег Табаков
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