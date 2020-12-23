Crocus Fitness в «Лужниках» могут закрыть из-за нарушения мер против COVID-19

На 90 суток могут закрыть фитнес-клуб Crocus Fitness в «Лужниках» в связи с нарушениями мер профилактики против коронавируса. Об этом в среду, 23 декабря, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
— В связи с выявленными нарушениями начато административное производство и будет возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что осмотр выявил нарушения профилактики COVID-19. В раздевалке отсутствует разметка социального дистанцирования. Также в фитнес-клубе должным образом не организовано обеззараживание воздуха в помещениях.