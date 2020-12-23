Собянин вручил Расторгуеву орден Александра Невского

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы группе жителей столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов. Их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране и, конечно, любовь к своей профессии, которым вы посвятили свои жизни. Огромное вам спасибо. Год выдался чрезвычайно непростой. Живем в такое, знаете, полувоенное время. Огромное испытание для всех горожан. Меня часто спрашивают, как городу удается справляться с этой ситуацией, с которой многие города мира не смогли справиться. Мы сегодня видим, что в Европе вводятся комендантские часы, ограничивается всякая деятельность. Это стало возможно благодаря тому, что все городское сообщество, москвичи вместе встали на борьбу с этой заразой», — сказал мэр.

Он отметил, что не было ни одной отрасли, которая бы не подключилась к этой сложной работе: строители, транспортные сотрудники, коммунальщики, сотрудники образования, социальные службы, работники культуры.

«Мы бы по отдельности ничего бы не сделали. Конечно, ключевую роль играют врачи. Но и они бы без помощи других отраслей не справились. Я бы сказал, не справились бы без консолидированного понимания и поддержки всех москвичей. Борьба с инфекцией, с эпидемией заключается в общем понимании, и в общем содействии, и поддержке тех непопулярных, сложных мер, которые мы вынуждены были вводить. Но благодаря этому город сегодня работает», — подчеркнул мэр столицы.

Также группе москвичей были присвоены почетные звания: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный эколог Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Заслуги москвичей были отмечены также благодарностью президента Российской Федерации.

Кроме того, заслуги группы москвичей были отмечены благодарностью мэра Москвы, почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы», почетными званиями: «Почетный строитель города Москвы», «Почетный работник охраны окружающей среды города Москвы», «Почетный работник транспорта и связи города Москвы», «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы», «Почетный изобретатель города Москвы».