Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Собянин вручил лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву орден Александра Невского 

Агентство «Москва» и ещё 3 23 декабря 2020
Собянин вручил Расторгуеву орден Александра Невского
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы группе жителей столицы, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Люди разных профессий, разных возрастов. Их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране и, конечно, любовь к своей профессии, которым вы посвятили свои жизни. Огромное вам спасибо. Год выдался чрезвычайно непростой. Живем в такое, знаете, полувоенное время. Огромное испытание для всех горожан. Меня часто спрашивают, как городу удается справляться с этой ситуацией, с которой многие города мира не смогли справиться. Мы сегодня видим, что в Европе вводятся комендантские часы, ограничивается всякая деятельность. Это стало возможно благодаря тому, что все городское сообщество, москвичи вместе встали на борьбу с этой заразой», — сказал мэр.

Он отметил, что не было ни одной отрасли, которая бы не подключилась к этой сложной работе: строители, транспортные сотрудники, коммунальщики, сотрудники образования, социальные службы, работники культуры.

«Мы бы по отдельности ничего бы не сделали. Конечно, ключевую роль играют врачи. Но и они бы без помощи других отраслей не справились. Я бы сказал, не справились бы без консолидированного понимания и поддержки всех москвичей. Борьба с инфекцией, с эпидемией заключается в общем понимании, и в общем содействии, и поддержке тех непопулярных, сложных мер, которые мы вынуждены были вводить. Но благодаря этому город сегодня работает», — подчеркнул мэр столицы.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, среди награжденных был также солист группы «Любэ» Николай Расторгуев. Он был отмечен орденом Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.
Также группе москвичей были присвоены почетные звания: «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный эколог Российской Федерации», «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Заслуги москвичей были отмечены также благодарностью президента Российской Федерации.
Кроме того, заслуги группы москвичей были отмечены благодарностью мэра Москвы, почетной грамотой правительства Москвы, почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы», почетными званиями: «Почетный строитель города Москвы», «Почетный работник охраны окружающей среды города Москвы», «Почетный работник транспорта и связи города Москвы», «Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы», «Почетный изобретатель города Москвы».
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Агентство «Москва»: последние новости
Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе Собянин открыл развязку МКАД с Волоколамским шоссе Оттепель придет в Москву накануне Нового года Оттепель придет в Москву накануне Нового года Жители Москвы стали лауреатами премии «Горячее сердце» Жители Москвы стали лауреатами премии «Горячее сердце»
Комментарии
Новости Москвы , Александр Невский , Сергей Собянин , Николай Расторгуев , Правительство Москвы , АГН "Москва" , Вильнюс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение