Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Максим Ликсутов: Картины из Третьяковской галереи появятся в московском метро 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Картины из Третьяковской галереи появятся в столичном метро
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов заявил, что следующий год будет посвящен сотрудничеству департамента с Третьяковской галереей. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— Следующий год мы проведем с Третьяковской галереей. Искусство само придет к пассажирам — картины из музея появятся на остановках, в автобусах и метро, — комментирует Максим Ликсутов.

В прошлом году на Калужско-Рижской линии был запущен поезд, посвященный Олегу Табакову.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
Вечерняя Москва: последние новости
Власти Москвы назвали оправданным ношение масок в общественных местах Власти Москвы назвали оправданным ношение масок в общественных местах Более 20 спортобъектов построят в Москве в 2021 году Более 20 спортобъектов построят в Москве в 2021 году Московские власти закупят все зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса Московские власти закупят все зарегистрированные в РФ вакцины от коронавируса
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Олег Табаков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение