В Третьяковской галерее выставка работ Роберта Фалька открылась онлайн

Государственная Третьяковская галерея представляет в онлайн-формате масштабную выставку работ художника Роберта Фалька , увидеть вживую которую можно будет после открытия музея для посетителей, рассказала журналистам директор галереи Зельфира Трегулова

"Мы очень надеемся, что онлайн-экскурсия, которую мы выложим в интернете, что ваши впечатления заставят нашего зрителя, нашу публику с нетерпением ждать 15 января, когда, как мы очень надеемся, музеи Москвы откроются, и все смогут прийти сюда и увидеть эту абсолютно удивительную выставку", — сказала она.

По ее словам, трудно поверить, что в Третьяковской галерее за все время существования не было ни одной масштабной ретроспективы Фалька, так как "последняя выставка этого художника состоялась в Третьяковке 96 лет назад, в 1924 году".

"Когда ты думаешь об этом художнике, то первое слово, которое приходит на ум, — это высочайшая живописная культура. При всем том, что начинал он в кругу ярких живописцев "Бубнового валета" все равно высочайшая степень этой живописной культуры, некая внутренняя рафинированность даже в самых резких, дерзких и экспериментальных работах все равно просвечивалась и отличала Фалька от многих его соратников", — отметила Трегулова.

Музей подготовил трансляцию кураторской экскурсии по выставке Фалька, которая состоится в среду на онлайн-ресурсах Третьяковской галереи.

Фальк — классик отечественного искусства, один из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет", знаковая фигура в художественной жизни периода оттепели. Задача выставки — представить весь творческий путь художника — от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х. В экспозиции представлены более 200 графических и живописных произведений, в частности "Портрет женщины в красном свитере", "Красная мебель", "Солнце. Крым. Козы", "В белой шали", "Ляля Фальк", "Свадьба мертвецов" и многие другие.

Музей закрыт для посетителей до 15 января из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.