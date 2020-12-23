Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Выставка работ Роберта Фалька открылась онлайн в Третьяковской галерее 

РИА Новости 5 часов назад
В Третьяковской галерее выставка работ Роберта Фалька открылась онлайн
Фото: РИА Новости
Государственная Третьяковская галерея представляет в онлайн-формате масштабную выставку работ художника Роберта Фалька, увидеть вживую которую можно будет после открытия музея для посетителей, рассказала журналистам директор галереи Зельфира Трегулова.

"Мы очень надеемся, что онлайн-экскурсия, которую мы выложим в интернете, что ваши впечатления заставят нашего зрителя, нашу публику с нетерпением ждать 15 января, когда, как мы очень надеемся, музеи Москвы откроются, и все смогут прийти сюда и увидеть эту абсолютно удивительную выставку", — сказала она.

По ее словам, трудно поверить, что в Третьяковской галерее за все время существования не было ни одной масштабной ретроспективы Фалька, так как "последняя выставка этого художника состоялась в Третьяковке 96 лет назад, в 1924 году".

"Когда ты думаешь об этом художнике, то первое слово, которое приходит на ум, — это высочайшая живописная культура. При всем том, что начинал он в кругу ярких живописцев "Бубнового валета" все равно высочайшая степень этой живописной культуры, некая внутренняя рафинированность даже в самых резких, дерзких и экспериментальных работах все равно просвечивалась и отличала Фалька от многих его соратников", — отметила Трегулова.

Музей подготовил трансляцию кураторской экскурсии по выставке Фалька, которая состоится в среду на онлайн-ресурсах Третьяковской галереи.
Фальк — классик отечественного искусства, один из лидеров авангардного объединения "Бубновый валет", знаковая фигура в художественной жизни периода оттепели. Задача выставки — представить весь творческий путь художника — от ранних импрессионистических работ 1905–1909 годов до произведений 1950-х. В экспозиции представлены более 200 графических и живописных произведений, в частности "Портрет женщины в красном свитере", "Красная мебель", "Солнце. Крым. Козы", "В белой шали", "Ляля Фальк", "Свадьба мертвецов" и многие другие.
Музей закрыт для посетителей до 15 января из-за ограничений, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
Последние новости
Время расплаты для Эрдогана пришло Время расплаты для Эрдогана пришло "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину "Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину Шнуров матом ответил на критику его вопроса Путину
Комментарии
Новости Москвы , Зельфира Трегулова , Роберт Фальк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение