Стартовало расселение 200-го дома по программе реновации

В столице началось расселение 200-го дома по программе реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев

"С момента запуска программы реновации в 2018 году в ней участвуют уже 202 дома. При этом из 70 полностью отселенных домов, 32 демонтированы по технологии "умного" сноса", — рассказал заммэра.

Он отметил, что программа реновации предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В эксплуатацию уже ввели 83 дома, большая часть из которых передана под заселение. Бочкарев добавил, что сейчас строится и проектируется еще 286 объектов, а всего в работе 472 стартовые площадки. Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин , в настоящее время расселяются 29,8 тысячи горожан, в новые квартиры переехали 23 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что москвичи, которые переезжают по программе реновации и зарегистрированы на портале mos.ru, получили более 13 тысяч электронных уведомлений об этапах расселения. В электронных уведомлениях жители получают информацию о последовательности этапов программы реновации: от начала расселения до предложения воспользоваться помощью при переезде.