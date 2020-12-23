Предновогодние пробки в Москве достигли восьми баллов 

Предновогодние пробки в Москве достигли 8 баллов днем в четверг, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
"Предновогодний ажиотаж накладывает свой отпечаток. Уже сейчас 8 баллов. К вечеру прогнозируем до 9", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Отмечается, что плотное движение фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе, Волгоградском проспекте. Помимо новогодней суеты, на ситуацию еще влияют мелкие ДТП, временные ограничения, строительные работы и погода. На МКАД сложности с движением на развязке с Волоколамским шоссе, на Бесединском мосту (внутренняя и внешняя сторона), на 53-м километре (в районе Марфино и Сколково) и на Северянинском путепроводе.
В департаменте советуют отложить поездки на личном транспорте до 20.30 либо пользоваться городским транспортом, чтобы не испортить новогоднее настроение стоянием в пробке.