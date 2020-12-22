Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Пробки в Москве достигли девяти баллов 

ТАСС и ещё 3 22 декабря 2020
Пробки в столице достигли девяти баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в среду достигла девяти из возможных 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Транспорт движется медленнее преимущественно в центральной части города.
По данным на 18:10 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, почти по всем бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце.
Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах и большинстве набережных, а также на юго-западе, северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-востоке МКАД. Вылетные магистрали преимущественно свободны.
Видео дня. Жириновский, Иванка Трамп и Разин борются за Аленку
ТАСС: последние новости
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Собянин вручил награды медикам за борьбу с пандемией Собянин вручил награды медикам за борьбу с пандемией Россия объявила двух сотрудников посольства Колумбии в Москве персонами нон грата Россия объявила двух сотрудников посольства Колумбии в Москве персонами нон грата
Новости Москвы , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
00:35
Инструктор закрыл собой уронившего боевую гранату новобранца и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
00:20
Опубликовано видео последствий взрыва в высотном офисном здании в Балтиморе
Происшествия
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
00:11
Ученица Плющенко исполнила сложнейший каскад и попала на видео
Общество
Приключения пьяного россиянина попали на видео
01:48
Приключения пьяного россиянина попали на видео
Общество
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
00:25
Появилось видео с дымящимся самолетом в небе над Москвой
Пожары
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
00:59
Опубликовало видео дозаправки самолётов оперативно-тактической авиации
Войска
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
00:42
Москвичка забаррикадировалась от полицейских и попала на видео
Происшествия
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
00:44
Пожарные вытащили мать с детьми из горящей квартиры и попали на видео
Пожары
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
00:21
Канадцы сыграли в шахматы в ледяном озере и попали на видео
В мире
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
00:27
Водитель каршеринга сбил женщину на пешеходном переходе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение