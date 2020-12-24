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Москва

Дом на 269 квартир построят по программе реновации в Можайском районе 

Москва24 и ещё 6 2 часа назад
Дом по программе реновации построят в Можайском районе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Можайском районе столицы возведут жилой дом на 269 квартир по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.
Как уточняется, здание построят на улице Гродненской.

"Многоквартирный трехсекционный жилой дом запроектирован с подземно-наземной одноуровневой автостоянкой, техническим пространством и чердаком. На первом этаже предусмотрены нежилые помещения, где смогут расположиться важные и нужные для жителей организации, в том числе магазины или аптеки", — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

В доме создадут входные группы, помещения консьержа, колясочные, помещения уборочного инвентаря, а на подземном этаже здания разместят автостоянку. Помимо строительства самого дома, в ходе работ специалисты создадут подпорную стену с шумозащитным ограждением. Там появится открытая парковка, проезды, тротуары и пешеходные зоны. Территорию около дома благоустроят, оборудуют детскую и спортивную площадки, говорится в сообщении пресс-службы. Ранее сообщалось, что дом на 137 квартир по программе реновации построят на Дмитровском шоссе. В доме будет организован подземный паркинг, на прилегающей к зданию территории организуют парковки и проезды. Также строительство жилого дома на 204 квартиры в рамках программы реновации началось в Академическом районе Москвы.
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Новости Москвы , Валерий Леонов
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