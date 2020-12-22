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Погода в Москве: Москвичей предупредили о снегопаде в конце недели 

Москва24 и ещё 2 1 час назад
Москвичей предупредили о снегопаде в конце недели
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в конце рабочей недели ожидается сильный снегопад, сообщает Гидрометцентр России.

"В связи с перемещением активного циклона с Западной Европы на центр европейской территории России в ЦФО 25–26 декабря ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем 25 декабря ожидается сильный снег в Москве, Ярославской, Московской, Владимирской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой областях. Метеорологи отметили, что в Центральном федеральном округе высота снежного покрова увеличится на 10–25 сантиметров.
Ранее в Москве и Подмосковье на 22 и 23 декабря объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной стало возможное образование гололедицы на некоторых участках.
При этом москвичам пообещали сугробы до 17 сантиметров к Новому году. Синоптики обещают, что выпавший во второй половине этой недели снег сохранится к 1 января и высота покрова приблизится к климатической норме.
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Новости Москвы , Погода , Забайкальский Край , Орловский , Приморский Край , Ярославский
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