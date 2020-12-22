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Погода в Москве: Уходящий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Уходящий год стал рекордным по теплу и осадкам
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Текущий год в Москве стал рекордным по теплу и осадкам, сообщает столичное метеобюро. Среднесуточная температура воздуха в городе может достигнуть 7,9 градуса.
По словам синоптиков, хоть до конца года осталось менее 10 дней, уже сейчас ясно, что он окажется самым теплым с 1879 года.

"Даже если декабрь 2020 года завершится с нулевой аномалией температуры, средняя суточная температура воздуха в 2020 году достигнет плюс 7,8–7,9 градуса, что на 2,9–3 градуса выше нормы. А это рекорд", — говорится в сообщении.

Кроме того, с начала года в столице выпало 886,7 миллиметра осадков. Это больше, чем в рекордно сыром 2016 году. При этом ожидается еще один снегопад, который выведет 2020 год в абсолютные рекордсмены.
Во вторник, по данным синоптиков, в столичном регионе ожидается преимущественно сухая погода. Это обусловлено присутствием северо-западной периферии антициклона. Днем в городе будет около -1… -3 градусов. В городе будет дуть юго-западный ветер с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
Специалисты предупредили, что подобная погода неблагоприятна для метеозависимых и ослабленных болезнями горожан. Вероятны проявления сонливости, ухудшения настроения и снижения работоспособности, уточнили метеорологи.
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