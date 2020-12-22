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7237 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве за сутки 

РИАМО 46 минут назад
7237 новых случаев COVID‑19 выявили в столице
Фото: ТАСС
В Москве за минувшие сутки зафиксировали 7237 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в мегаполисе выявили 750 934 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб. За сутки в городе умер 71 пациент, выздоровели после курса лечения 5003 человека. Всего в Москве за период пандемии скончались 10 540 заболевших, врачи вылечили 577 544 пациента.
Вылечившиеся от коронавируса москвичи могут стать донорами плазмы. С начала апреля плазму сдали около 9 тысяч горожан, некоторые из них стали донорами по несколько раз. Всего с апреля было проведено более 10,5 тысячи процедур забора плазмы с антителами.
Также за сутки на территории РФ подтверждено 28 776 новых случаев коронавируса, скончался 561 человек, выздоровели 24 158 пациентов.
С начала пандемии в России выявлено 2 906 503 случая Covid-19. Умерли 51 912 заболевших, врачи вылечили 2 319 520 человек. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
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Новости Москвы , РИАМО
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