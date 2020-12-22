Пассажиры метро смогут посмотреть новогоднее обращение президента

"Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 тыс. экранов будем транслировать обращение президента России", — сказал Ликсутов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, так как медиаэкраны в метро работают без звука, обращение президента будет транслироваться с субтитрами.