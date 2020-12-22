Пассажиры метро смогут посмотреть новогоднее обращение президента

Пассажиры Московского метрополитена смогут посмотреть обращение президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь прямо в пути. Трансляция будет вестись на экранах в вагонах поездов столичной подземки, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.
"Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 тыс. экранов будем транслировать обращение президента России", — сказал Ликсутов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, так как медиаэкраны в метро работают без звука, обращение президента будет транслироваться с субтитрами.
Ранее он сообщил, что в период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.