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Москва

Обращение президента РФ в новогоднюю ночь покажут на экранах в вагонах московского метро 

ТАСС и ещё 4 34 минуты назад
Пассажиры метро смогут посмотреть новогоднее обращение президента
Фото: ТАСС
Пассажиры Московского метрополитена смогут посмотреть обращение президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь прямо в пути. Трансляция будет вестись на экранах в вагонах поездов столичной подземки, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Для тех, кто встретит Новый год в транспорте — на 15 тыс. экранов будем транслировать обращение президента России", — сказал Ликсутов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта, так как медиаэкраны в метро работают без звука, обращение президента будет транслироваться с субтитрами.

Ранее он сообщил, что в период новогодних праздников московское метро продолжит работать в обычном режиме. Проезд в московском метро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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