Учащиеся школы № 1374 вернулись к занятиям после эвакуации

"Сегодня, 22 декабря, в здании школы на Федоскинской улице сработала пожарная сигнализация. Администрация образовательной организации оперативно эвакуировала более 290 учеников и 20 сотрудников учебного заведения из здания. В результате инцидента никто не пострадал", — сказала Полухина.