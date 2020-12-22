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Москва

Учащиеся школы на северо-востоке Москвы вернулись к занятиям после эвакуации 

ТАСС и ещё 2 40 минут назад
Учащиеся школы № 1374 вернулись к занятиям после эвакуации
Фото: ТАСС
Образовательное учреждение № 1374 на северо-востоке Москвы вернулось к обычному режиму работы после сработавшей пожарной сигнализации. Об этом сообщила во вторник ТАСС исполняющая обязанности директора школы Ольга Полухина.

"Сегодня, 22 декабря, в здании школы на Федоскинской улице сработала пожарная сигнализация. Администрация образовательной организации оперативно эвакуировала более 290 учеников и 20 сотрудников учебного заведения из здания. В результате инцидента никто не пострадал", — сказала Полухина.

Она добавила, что в школу незамедлительно прибыли специалисты пожарной безопасности, которые обследовали здание и установили, что датчик сигнализации сработал ложно, никакого задымления и возгорания в здании нет.

"Сейчас ребята вернулись к занятиям в школе, учебный процесс продолжается в штатном режиме", — заключила Полухина.

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