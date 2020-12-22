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Москва

Музей Востока на ВДНХ откроет уникальную онлайн-экспозицию 

RT на русском и ещё 3 2 часа назад
Музей Востока на ВДНХ откроет уникальную онлайн-экспозицию
Фото: mos.ru
Музей Востока на ВДНХ 25 декабря впервые откроет для широкой публики свои фонды.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Экспозиция, насчитывающая 1,5 тыс. предметов, располагается в павильоне №13 «Здравоохранение». Познакомиться с ней можно будет онлайн 25 декабря. Трансляция начнётся в 16:00 на официальной странице ВДНХ в социальной сети «Одноклассники» и на YouTube-канале Музея Востока.
Пользователям покажут произведения искусства народов Кавказа, Центральной, Средней и Юго-Восточной Азии, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока и Африки.

«У всех желающих есть возможность онлайн не только увидеть жемчужины Музея Востока, которые ранее не экспонировались, но и узнать их историю из уст музейных хранителей», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

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