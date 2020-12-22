Библиотеки и парки подготовили новогодние программы

На эту неделю столичные парки, библиотеки и культурные центры подготовили для своих юных гостей предновогоднюю онлайн-программу. Ребят ждут общение в прямом эфире с Дедом Морозом, мастер-класс по изготовлению рождественских венков и спектакли по мотивам известных сказок. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы. Один из форматов — чтение сказок. 23 декабря в 12.00 на YouTube-канале библиотеки № 181 можно будет послушать рассказ «Елка» Михаила Зощенко

«Книгу джунглей» Редьярда Киплинга прочитают работники библиотеки № 263 24 декабря в 13.00 на странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». 24 декабря в полдень на странице библиотеки № 34 в Facebook начнется трансляция мастер-класса, на котором детей научат делать рождественский венок из еловых шишек. Создать игрушки для елки можно будет на другом мастер-классе, который проведут в парке «Северное Тушино».

Смастерить фигурку Красной Шапочки можно будет 24 декабря в 17.00 на странице парка «ВКонтакте». Новогодние подсвечники из пустых банок научат делать 26 декабря в 17.00 сотрудники библиотеки № 171 на своей странице «ВКонтакте». Самая настоящая пресс-конференция с Дедом Морозом пройдет 25 и 26 декабря в 19.00 на странице центра культуры «Сцена» в социальной сети «Инстаграм». Участников ждет интерактивная программа «На связи Дед Мороз». Всего здесь запланировано 10 таких выпусков.

Спектакль «Три поросенка» покажут маленьким зрителям 25 декабря в 13.30 в социальной сети «ВКонтакте» на странице Центральной библиотеки № 21. Новогоднюю сказку «Морозко» можно будет посмотреть 25 декабря в 17.00 на YouTube-канале центра культуры «Гармония», а балетный спектакль «Щелкунчик» станет доступным для просмотра 25 декабря в 19.00 в соцсети «ВКонтакте» на странице культурного центра «Братеево».

Подготовлены и уроки по рисованию для юных художников. 24 декабря в 16.00 на YouTube-канале детской библиотеки № 178 пройдет мастер-класс «ЛитПесочница. Рисуем стихи». Ребят научат рисовать иллюстрации к стихотворениям.

Росписью по стеклянным тарелкам попробует заинтересовать детей мастер-класс «Новогодние узоры» клуба «Ладога». Урок пройдет 25 декабря в 10.00 на YouTube-канале клуба. Мастер-класс «Рисуем Деда Мороза гуашью» стартует 27 декабря в 17.00 на You территориальной клубной системы «Бригантина».

Состоится на неделе немало мастер-классов для юных артистов. Парк «Бабушкинский» проведет онлайн-урок по вокалу силами сотрудников вокальной школы-студии «Аллегро». Начало — 22 декабря в 12.00 на официальных страницах парка в «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук». Обучит базовым фигурам вальса мастер-класс парка «Фили», который начнется 23 декабря в 13.00 на страницах учреждения в «Фейсбук», «ВКонтакте» и «Инстаграм».