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Москва

Новогодняя почта заработала в метро и на МЦК 

Москва24 3 часа назад
Новогодняя почта заработала в метро и на МЦК
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В метро и на МЦК заработала новогодняя почта. На стойках "Живое общение" можно отправить открытку своим близким "Почтой России", сообщает Дептранс в Telegram-канале.

"Только не забудьте указать точный адрес и индекс! Успеть поздравить можно и с Рождеством — почта проработает до 8 января", — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что самые маленькие пассажиры могут отправить письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Для этого на стойках размещены специальные ящики.
Ранее сообщалось, что пассажиры более чем 1,2 тысячи маршрутов Мострансавто услышат поздравление с Новым годом от Деда Мороза из Великого Устюга. Он пожелает пассажирам благополучия и процветания, богатырского здоровья и душевной щедрости.
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Новости Москвы , Почта России , Великий Устюг , Вологодская Область
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