Пассажиров электричек начали поздравлять с Новым годом

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Трансляцию новогодних поздравлений организовали для пассажиров электропоездов АО «Центральная ППК». Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что на линию вышли первые поезда, в которых транслируются аудиопоздравления с предстоящими праздниками.

— К концу недели они будут транслироваться во всем собственном подвижном составе, — уточнили в пресс-службе.