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Москва

Москвичей предостерегли о получении фальшивых счетов за ЖКХ 

Моя Москва.онлайн 4 часа назад
Мошенники рассылают москвичам фальшивые счета за ЖКХ
Фото: Моя Москва.онлайн
В департаменте ЖКХ Москвы сообщили о случаях рассылки поддельных Единых платежных документов. Уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их.
В сообщении отметили, что мошенники получают доступ к счету, когда потребитель вводит реквизиты своей банковской карты, приступая к оплате. Злоумышленники в этом случае могут снять деньги в любой удобный момент.
Эксперты призвали москвичей быть бдительными. В департаменте посоветовали сначала убедиться в том, что уведомление о задолженности прислала ваша управляющая организация.

«Долговые ЕПД приходят на электронную почту только в том случае, если вы самостоятельно подписались на эту услугу в личном кабинете на портале mos.ru», — говорится в релизе.

В подлинности документа можно убедиться с помощью личного кабинета на mos.ru.
Помимо этого, специалисты рекомендовали сравнить электронный ЕПД с бумажным экземпляром, который приходит в почтовый ящик.
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Новости Москвы , Mos.ru
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