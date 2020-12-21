Мошенники рассылают москвичам фальшивые счета за ЖКХ

В департаменте ЖКХ Москвы сообщили о случаях рассылки поддельных Единых платежных документов. Уведомления о несуществующих задолженностях приходят на электронную почту с просьбой погасить их.

В сообщении отметили, что мошенники получают доступ к счету, когда потребитель вводит реквизиты своей банковской карты, приступая к оплате. Злоумышленники в этом случае могут снять деньги в любой удобный момент.

Эксперты призвали москвичей быть бдительными. В департаменте посоветовали сначала убедиться в том, что уведомление о задолженности прислала ваша управляющая организация.

«Долговые ЕПД приходят на электронную почту только в том случае, если вы самостоятельно подписались на эту услугу в личном кабинете на портале mos.ru», — говорится в релизе.

В подлинности документа можно убедиться с помощью личного кабинета на mos.ru.

Помимо этого, специалисты рекомендовали сравнить электронный ЕПД с бумажным экземпляром, который приходит в почтовый ящик.