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Москва

Сергей Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин станет главой комиссии Государственного совета РФ по госуправлению. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 21 декабря.
Кроме того, в документе говорится о том, что губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что, согласно утвержденному составу, председателем Госсовета является сам Владимир Путин. В свою очередь, секретарем Госсовета будет помощник президента РФ Игорь Левитин.
Помимо этого, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Государственной думы и Совета Федерации, полпреды, а также лидеры парламентских партий.
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Новости Москвы , Игорь Левитин , Сергей Собянин , Станислав Воскресенский , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Ивановская Область
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