Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

В Москве усилили COVID-контроль в общественных местах 

РИА Новости 29 минут назад
Роспотребнадзор Москвы усилил COVID-контроль в общественных местах в предновогодние дни, сообщается на сайте надзорного ведомства.

"В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что ТЦ и магазинам рекомендовано увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни, а также обязательно соблюдать санитарные требования. Также в свою очередь начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил РИА Новости, что проверки по соблюдению требований по коронавирусу будут вестись в общественных пространствах Москвы в предновогодний период и во время самих новогодних каникул.
Последние новости
Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море "Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море Путин назвал вопрос Шнурова провокацией Путин назвал вопрос Шнурова провокацией
Комментарии
Новости Москвы , Видео , Алексей Немерюк , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
00:08
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
Происшествия В мире
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
01:09
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
Происшествия Новости Москвы
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
00:31
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
Происшествия Криминал
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
08:20
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение