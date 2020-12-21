"В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле", — говорится в сообщении.