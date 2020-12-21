Роспотребнадзор Москвы усилил COVID-контроль в общественных местах в предновогодние дни, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"В преддверии новогодних праздников и в связи в ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле", — говорится в сообщении.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что ТЦ и магазинам рекомендовано увеличить силы для COVID-контроля в предновогодние дни, а также обязательно соблюдать санитарные требования. Также в свою очередь начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил РИА Новости, что проверки по соблюдению требований по коронавирусу будут вестись в общественных пространствах Москвы в предновогодний период и во время самих новогодних каникул.