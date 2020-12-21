Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021–2023 годы. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщается на официальном сайте главы города.
Ранее Московская городская дума приняла бюджет столицы на 2021 год, а также плановый период 2022 и 2023 годов с расходами в 3,1 триллиона рублей.

—Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 152 754 255,5 тысяч рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 014 426,3 тысяч рублей, — говорится в документе.

В соответствии с законом о бюджете столицы, доход в 2021 году составит 2,6 триллиона рублей, в 2022 году — порядка 2,9 триллиона рублей, в 2023 году — 3,1 триллиона рублей. Главным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.
Кроме того, расходы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, в 2022 году — 3,2 триллиона рублей, в 2023 — 3,3 триллиона рублей. Также сообщается, что дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Вечерняя Москва: последние новости
Четвертый флагманский центр «Мои документы» открылся на востоке Москвы Четвертый флагманский центр «Мои документы» открылся на востоке Москвы Ночной клуб на севере Москвы могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 Ночной клуб на севере Москвы могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 Мэр Москвы рассказал о новом сервисе «КТ-Калькулятор» Мэр Москвы рассказал о новом сервисе «КТ-Калькулятор»
Комментарии 1
Новости Москвы , Сергей Собянин , Мосгордума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
00:08
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
Происшествия В мире
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
01:09
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
Происшествия Новости Москвы
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
00:31
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
Происшествия Криминал
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
08:20
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение