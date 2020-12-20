В этом году в Москве открылись 207 елочных базаров, которые будут работать до 31 декабря. Об сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram мэр столицы Сергей Собянин

"Сегодня открываем 207 елочных базаров. Они будут работать до самого Нового года. Городские базары найти не сложно: они уже пять лет оформляются в едином стиле. Там соблюдаются все санитарные правила и можно получить информацию о происхождении елок", — написал мэр.

Как уточнил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк , возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, в этом году увеличено количество елочных базаров в Центральном административном округе.

"В этом году активно развивалась система доставки разных товаров и услуг. Поэтому, в принципе, вы можете, не выходя из дома, через интернет заказать елку. Огромное количество сайтов их предлагает. Надеюсь, что каждый москвич сможет приобрести себе ель по вкусу", — сказал Немерюк.

Он добавил, что узнать, где находится ближайший елочный базар, можно на портале мэра и правительства Москвы mos.ru, там есть весь адресный перечень.

"На точках продаж обязательно ношение масок и перчаток, наличие сопроводительных документов на ели. Продавцы новогодних деревьев предлагают дополнительные услуги, такие как доставка, продажа подставок для елок и сосен и других", — отметил Немерюк.

О стоимости елок

Как сообщил Немерюк, средняя цена на отечественные елки на базарах Москвы в этом году составила от 1 тыс. рублей за метр.

"В продаже — отечественные ели и сосны из Пермского края, а также импортные ели из Дании. Средняя стоимость новогоднего дерева в этом году варьируется от 1 тыс. до 1,25 тыс. рублей за метр отечественной ели, от 1,2 тыс. до 1,4 тыс. рублей за метр отечественной сосны, от 3 тыс. до 3,9 тыс. рублей за метр импортной ели", — сказал он.

По его словам, все елочные базары в столице оформляются в едином стиле с 2015 года, который узнаваем горожанами. При этом на торговых объектах обязательно должны быть вывеска с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса организации, информация о режиме работы елочного базара и о розничных ценах на новогодние деревья, контрольно-кассовая техника, книга для отзывов и предложений, контактная информация органов государственного контроля и надзора, мерная линейка, упаковочный материал, средства пожаротушения и т. д.

Немерюк добавил, что все елочные базары будут работать при соблюдении требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.