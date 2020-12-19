Клубу ГлавClub грозит штраф до 1 млн руб. за нарушения на концерте «Кровостока»

Клубу «ГлавClub» грозит штраф до 1 млн руб. за нарушения перчаточно-масочного режима в ходе концерта группы «Кровосток». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

«19 декабря было проведено обследование концертной площадки «ГлавClub», по адресу: ул. Орджоникидзе, д. 11, во время концерта группы «Кровосток». В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима 50% посетителей концерта. Также было были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования», — сказал Ян Поповский.

Он добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу, согласно по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, грозит штраф до 300 тыс. руб., а в случае если будут повторные нарушения или будут выявлены заболевшие коронавирусом по итогам концерта клубу грозит штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.