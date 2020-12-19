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Сергей Собянин рассказал о самом сложном решении на фоне COVID-19 

Вечерняя Москва и ещё 11 4 часа назад
Собянин рассказал о самом сложном решении на фоне COVID-19
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что самым сложным решением для него было не «закрыть» город из-за коронавируса, а снять временные ограничения. Об этом глава города рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».
Столичный мэр объяснил это тем, что при введении ограничений речь идет о защите населения, а при снятии — наоборот.

— А когда ты снимаешь ограничения, ты берешь на себя ответственность в том плане, что если завтра начнутся массовые заболевания, то ты теперь виноват, — отметил Сергей Собянин.

Он добавил, что не принять подобное решение также было нельзя. По словам главы города, если есть возможность открыть целые сектора экономики и дать людям нормально жить — это необходимо было сделать.
При этом Сергей Собянин подчеркнул, что самый острый период пандемии должен закончиться через несколько месяцев.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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