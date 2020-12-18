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Москва

Горнолыжный комплекс откроют в центре Москвы 

ТАСС 3 часа назад
Горнолыжный комплекс откроют в центре Москвы
Фото: РИА Новости
Горнолыжный комплекс на Воробьевых горах откроется для посещения с 19 декабря. Об этом сообщила журналистам в пятницу президент ассоциации "Новая Лига" Екатерина Селяметова, отметив, что в первые дни катание будет доступно только с инструктором по предварительной записи.

"В преддверии Нового года для москвичей, гостей столицы и юных спортсменов мы наконец-то рады сообщить, что наш горнолыжный комплекс готов принять любителей зимнего активного спорта. Любителям горных лыж и сноуборда можно уже не думать о том, как добраться из Москвы в час пик в ближайшее Подмосковье, чтобы заняться любимым видом спорта, теперь такая возможность есть и в Москве: завтра, 19 декабря, мы открываем для москвичей основной склон", — сказала Селяметова.

Она добавила, что в первые дни открытия катание будет доступно на нем исключительно с инструкторами. Для этого необходимо либо заранее записаться на сайте комплекса srkvg.ru в разделе "Горнолыжный комплекс" по контактному телефону, либо приехать на верхнюю станцию канатной дороги "Воробьевы горы".

"Благодаря лучшим российским и иностранным специалистам, которые день и ночь работали над оснежением склонов искусственным снегом, а также стабильной московской зиме, нам удалось создать ощущение гор в самом центре Москвы. На протяжении месяца у нас уже работает специальный детский склон, где юные воспитанники горнолыжной школы "Новая Лига" под чутким руководством наших тренеров учатся основам катания на горных лыжах и сноуборде. Обучение проходит в нескольких категориях: дети в возрасте от 4 до 6 лет, а также школьники от 6 до 14 лет", — сказала президент ассоциации.

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Новости Москвы , Московская область
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