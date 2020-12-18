Горнолыжный комплекс откроют в центре Москвы 

"Благодаря лучшим российским и иностранным специалистам, которые день и ночь работали над оснежением склонов искусственным снегом, а также стабильной московской зиме, нам удалось создать ощущение гор в самом центре Москвы. На протяжении месяца у нас уже работает специальный детский склон, где юные воспитанники горнолыжной школы "Новая Лига" под чутким руководством наших тренеров учатся основам катания на горных лыжах и сноуборде. Обучение проходит в нескольких категориях: дети в возрасте от 4 до 6 лет, а также школьники от 6 до 14 лет", — сказала президент ассоциации.