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Сервис доставки продуктов с фермерских ярмарок запустили в Москве 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Сервис доставки фермерских продуктов запустили в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве начал работать сервис по доставке продуктов с фермерских ярмарок. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«В Москве уже сложилась хорошая практика, когда у нас работают ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки. Сейчас мы запустили дополнительный сервис по доставке свежих фермерских продуктов с наших ярмарок. Теперь горожане смогут заказать уже полюбившиеся фермерские продукты с ярмарок. На сегодняшний день такую услугу можно получить на пяти ярмарках, в дальнейшем сервис будем расширять», — сказал Алексей Немерюк.

Он пояснил, что проект реализуется совместно с сервисом «Яндекс. Еда». Заказать продукты можно уже с сегодняшнего дня.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство Москвы
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