Сервис доставки фермерских продуктов запустили в Москве

«В Москве уже сложилась хорошая практика, когда у нас работают ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки. Сейчас мы запустили дополнительный сервис по доставке свежих фермерских продуктов с наших ярмарок. Теперь горожане смогут заказать уже полюбившиеся фермерские продукты с ярмарок. На сегодняшний день такую услугу можно получить на пяти ярмарках, в дальнейшем сервис будем расширять», — сказал Алексей Немерюк.