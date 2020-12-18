Количество самозанятых в столице увеличилось на 70 процентов 

На декабрь 2020 года, по данным Центра занятости «Моя работа», в столице зарегистрировано уже более 400 тысяч самозанятых. За этот год их количество в Москве выросло на 70 процентов. Пандемия и экономический кризис кардинально меняют рынок труда по всему миру. В целях оптимизации бюджета компании работодатели все чаще отдают предпочтение фрилансерам, а люди — самозанятости. Так в условиях пандемии самозанятость стала идеальной подработкой, которую можно совмещать с основной деятельностью.

Быть самозанятым — выгодно

Молодые люди все чаще предпочитают трудиться не классическим способом (по найму 40 часов в неделю на территории работодателя), а быть предпринимателями или самозанятыми. Также набирает популярность фриланс, людей привлекает платформенная, агентская занятость и дистанционная работа.

Согласно исследованию, проведенному НИИ труда, основные преимущества самозанятости, которые выделяют россияне, — выгодные налоговые ставки, возможность совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, а также самостоятельное регулирование рабочего времени и объема работы. Более половины молодых людей в возрасте до 28 лет хотели бы заниматься предпринимательством.

Стоит отметить, что для самозанятых также предоставляется основной налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Кроме того, из-за пандемии в 2020 году они могут получить еще один дополнительный налоговый вычет для плательщиков налога на профессиональный доход в размере одного МРОТ, или 12 130 рублей. Однако стимулирующая выплата действует лишь до конца текущего года. В 2021 году такая возможность аннулируется.

Без ограничений

Сейчас ограничений для желающих стать самозанятым практически нет. Для этого нужно быть совершеннолетним гражданином России, а годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей, однако ограничений по сумме месячного дохода нет. Как показала практика, формат удаленной работы возможен практически для всех специалистов, не работающих напрямую с клиентами: кадровиков, IT-специалистов, бухгалтерии, маркетинга, менеджмента.

Такой подход позволяет серьезно расширить географию для набора специалистов и позволяет компаниям привлекать квалифицированных сотрудников за меньшие деньги. Косвенным эффектом стало и то, что это влияет на развитие регионального рынка труда. У специалистов появляется доступ к лучшим практикам, стимул к самосовершенствованию и понимание того, что не обязательно переезжать в крупный город для получения доступа к решению самых амбициозных задач.

Научиться строить бизнес

В связи с повышенным интересом к организации собственного дела всем заинтересованным в развитии альтернативных видов занятости будет оказана необходимая поддержка. Специалисты Центра «Моя работа» знакомят людей с основами организации предпринимательской деятельности и психологическими аспектами ведения бизнеса, а также обучают основам бизнес-планирования. На текущий момент договоренности о сотрудничестве и трудоустройстве достигнуты с шестью лидерами рынка в этой области — «Яндекс. Еда», «Яндекс. Лавка», Youdo, Profi.ru, Avito, GettTaxi, СберМаркет.

Для тех, кто хочет оценить свой бизнес-потенциал и лидерские способности, карьерные эксперты могут организовать групповую или индивидуальную консультацию и провести профессиональное тестирование. Специалисты центра также проконсультируют вас по вопросам организации самозанятости, расскажут о ее главных преимуществах и помогут подготовить эффективный бизнес-план.

На площадке Центра занятости «Моя работа» по адресу ул. Шаболовка, д. 48 проходят следующие вебинары: «Самозанятый vs ИП: что выгоднее и проще?», «Как из хобби сделать прибыльный бизнес. 50 лучших идей для самозанятых», «Самозанятость: все о налогах». Сотрудники центра также предлагают посетить эффективные тренинги для прокачивания публичных выступлений, семинары по продвижению в социальных сетях, курсы бухгалтерского учета для начинающих предпринимателей.