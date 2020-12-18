Москва расширяет программу вакцинации от COVID-19 

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Москва открывает запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп горожан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, прививку теперь смогут получить работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

Таким образом, еще около 1 млн жителей Москвы смогут получить вакцину от новой инфекции.

5 декабря в Москве началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получили люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.