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Москва

Москва расширяет программу вакцинации от COVID-19 

Газета.Ru 3 часа назад
Москва расширяет программу вакцинации от COVID-19
Фото: РИА Новости
Москва открывает запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп горожан. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
По словам градоначальника, прививку теперь смогут получить работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.
Таким образом, еще около 1 млн жителей Москвы смогут получить вакцину от новой инфекции.
5 декабря в Москве началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Первыми вакцину получили люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
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