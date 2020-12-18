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Собянин проверил ход строительства международного центра самбо и центра бокса в Лужниках 

ТАСС и ещё 4 4 часа назад
Собянин оценил строительство международного центра самбо
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства международного центра самбо и центра бокса в Лужниках, которые разместятся в одном здании. Строительная готовность объекта составляет 15%.

"В Лужниках строятся один за одним уникальные объекты мирового уровня. Помимо главной арены "Лужников" построены Дворец водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики. Сейчас строятся несколько объектов, и буквально несколько месяцев назад мы приступили к строительству тоже уникального и не имеющего аналогов в мире дворца единоборств, в котором под одной кровлей будут размещены Дворец самбо и Дворец бокса", — сказал Собянин.

Он отметил, что помимо залов проведения международных соревнований там разместятся помещения для занятия общей физической подготовкой, тренировок, бассейны и многофункциональные залы.

"Каждый из этих дворцов будет иметь собственную инфраструктуру, но в целом они будут архитектурно совмещены в уникальном здании. Например, когда будут проходить соревнования, их можно будет видеть на улице: стальные наклонные листы будут отражать и давать проекцию снаружи здания", — сказал мэр. В столице боксом и самбо занимаются 60 тыс. человек.

Он отметил, что при подготовке к строительству был изучен опыт сооружения подобных зданий во Франции, Японии, Болгарии и в других странах. "После того, как окончится строительство, конечно желающих заниматься этими видами спорта будет еще больше", — сказал Собянин. По его словам, проект строительства был поддержан президентом России Владимиром Путиным, который является почетным президентом Международной федерации самбо.
В свою очередь президент Международной Федерации самбо Василий Шестаков заявил, что подобных спортивных зданий еще не строилось. "Самое главное, что здесь мы будем проводить соревнования международного класса. Надеюсь, что чемпионат мира в конце следующего года может быть уже пройдет здесь", — сказал Шестаков.

Об объекте

В международном центре самбо будут обустроены зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1 600 зрителей и VIP-ложа на 40 человек; тренировочный зал на три борцовских ковра (каждый диаметром 9 м); спортивно-оздоровительный бассейн 25х11 м на шесть дорожек; блок сауны, хамама; медико-восстановительный центр и другие спортивные залы.
В центре бокса появятся зал для соревнований на два ринга с трибунами на 2 тыс. зрителей и местами для инвалидов, а также VIP-ложа на 40 человек; тренировочный зал на три боксерских ринга; спортивно-оздоровительный бассейн 25х11 м на шесть дорожек, а также универсальные и конференц-залы.
На данный момент завершен вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки объекта. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций и монтажу металлических ферм перекрытия. Строительная готовность объекта составляет 15%. Проектировщик и подрядчик — АО "Москапстрой".
Завершить строительство международного центра самбо и центра бокса в Лужниках планируется до конца 2021 года.
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Новости Москвы , Василий Шестаков , Сергей Собянин , Владимир Путин
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