Москвичам разрешили находиться в кафе до полуночи

Столичные власти договорились с рестораторами о порядке работы. Вход в заведение будет закрываться в 23:00, однако посетители могут находиться там до полуночи. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

"До 23:00 можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 могут его вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и выйти, до 00:00 ты должен покинуть ресторан. В 24 часа выключается свет, уходит персонал, и быть никого не должно", — сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что представители бизнеса ответственно относятся к соблюдению требований властей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Ограничение работы ночных клубов, кафе и ресторанов является одним из них.

Сергей Собянин предположил, что в следующем году ограничения по коронавирусу сохранятся, но будут более мягкими.

Мэр рассказал, что Москва с началом пандемии коронавируса оперативно перешла на новые принципы управления. По его словам, во многом это стало возможным благодаря множеству сложных и непопулярных решений, которые были приняты в предыдущие годы.